„Stahlhaie“ müssen bissiger sein

Von Tobias Hörtenhuber

„Ich hab mir einen großen Hai zugelegt“, scherzte Markus Campregher vor Beginn der Austrian Football League am Sonntag (15) bei Titelverteidiger Vienna Vikings. Der Obmann der Steelsharks Traun meinte damit aber nicht US-Quarterback John Uribe, sondern einen Spielertunnel in Haiform, aus dem die Akteure künftig bei den Heimspielen im Sportzentrum Traun — das erste steigt am 31. März gegen Pressburg — laufen werden.

Aber nicht nur deshalb blickt Campregher der zweiten AFL-Saison zuversichtlich entgegen. Vergessen ist die Tatsache, dass der Aufsteiger die Liga nur halten konnte, weil Hohenems im direkten Duell freiwillig absteigen wollte.

„Sind stärker aufgestellt“

„Wir sind besser aufgestellt als im Vorjahr, haben sehr viel gearbeitet“, meinte der Klubchef. Vor allem in der Defensive, die von Ex-Quarterback Jürgen Punzenberger verstärkt wird, wollen die „Stahlhaie“ bissiger sein. Die Wildcard-Games (Platz fünf und sechs) in der Achterliga als Ziel auszugeben, davor hütete sich Campregher. Im Vorjahr war man auch an den eigenen (zu) hohen Erwartungen gescheitert. Schon im ersten Heimspiel wird man sehen, ob die Mannschaft gut genug fürs Mittelfeld ist. Aufsteiger Bratislava muss bezwungen werden. Außerdem sollten dazu die Mödling Rangers (Vorjahres-Sechster) sowie die Danube Dragons (5.) in Reichweite sein. Die „großen Vier“ (Wien, Tirol, Graz, Laibach) stehen wohl über allen anderen.