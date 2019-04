Stand.punkt – ‘Leidiges Thema’

Verständlich, wenn viele die Nase voll haben von den britischen Politikern, die den Brexit wollen, aber nichts auf die Reihe kriegen.

Wieder einmal stand in Brüssel gestern Abend dieses leidige Thema auf der Tagesordnung. Dabei hätte Europa dringend eine Menge anderer Herausforderungen anzugehen. Der französische Präsident ist einer von denen, die ihren Unmut über das britische Versagen am deutlichsten zum Ausdruck bringen. Doch gestern Abend leistete er sich einmal mehr einen Nachweis für seinen Mangel an Gespür:

Macron fiel ausgerechnet jenen Briten in den Rücken, die zur EU stehen und deshalb auf ein zweites Referendum hoffen.

Diese sollten die 2016 getroffene Entscheidung akzeptieren, forderte der Präsident. Auch wenn es die Sache nicht einfacher macht: Eine Volksabstimmung über den Brexit-Vertrag zu fordern ist ein legitimes Anliegen, das jeder Demokrat respektieren sollte. Denn im Juni 2016 wusste kein Brite, was da auf sein Land zukommt.