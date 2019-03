Stand.punkt ‘Stark bleiben!’

Jetzt heißt es: Stark bleiben! Denn der zusätzliche Sitz Österreichs im EU-Parlament wackelt wie 26 weitere bislang britische Mandate, die in Erwartung des Brexit auf 14 bisher unterrepräsentierte Länder verteilt wurden.

Wird nicht binnen weniger Tage doch noch eine Lösung für einen geordneten Brexit gefunden, sind sich London und die EU-27 hoffentlich zumindest darin einig, dass ein No-Deal-Brexit vermieden und weiter nach Auswegen gesucht werden muss.

Die Briten blieben also zumindest vorerst in der EU und müssten daher an der EU-Wahl im Mai teilnehmen, auch wenn dies nicht nur Kanzler Kurz „absurd“ fände.

Zugleich bliebe aber auch die beste Lösung als Option erhalten: ein Ende des Albtraumes und ein Verbleib der Briten in der EU. Das sollte Österreich den Verlust eines Mandates, das es eh noch nicht hatte, Wert sein.