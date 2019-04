Stand.punkt ‘Steinigungsgesetz’

Das Sultanat Brunei führt gerade vor, was „politischer Islam“ bedeutet. Das ist keinesfalls ein islamophober, inhaltsleerer „Kampfbegriff“, wie Muslimbrüder auch hierzulande behaupten, sondern ein mit Menschenverachtung prall gefüllter Terminus.

Dieser steht für einen Islam, welcher nicht bloß Religion, sondern normative Kraft im Staat sein will. Und das mit bisweilen auch blutigen Konsequenzen, wie das heute in Kraft tretende Steinigungsgesetz in Brunei zeigt: Todesstrafe für Homosexuelle und Ehebrecher! Es geht nicht darum, ob man für oder gegen Homo-Ehe ist oder ob man Ehebruch mehr oder weniger verwerflich findet.

Es geht darum, ob man es Okay findet, wenn Menschen, die außer der Norm leben, auf grauenvolle Weise umgebracht werden. Man würde das gern auch von der dazu bislang schweigenden Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich wissen. Oder ist es etwa „islamophob“, hier eine klare Positionierung zu erwarten?