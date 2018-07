Standing Ovations für den letzten gemeinsamen Auftritt von LALÁ

Von Christine Grubauer

Ein Run auf die Plätze und ein Gedränge vor der Kirchentür: Schon lange vor Beginn der Abendmusik füllen die Fangemeinde des LALÁ Vocalensembles und viele Chorliebhaber die Linzer Ursulinenkirche. Soll es doch auch der letzte Auftritt in der Originalbesetzung sein. Seit mehr als zehn Jahren singen die vier A-Cappella-Künstler gemeinsam in Kirchen, sind auf Bühnen in aller Welt zu Hause und schlagen eine herzerfrischende Brücke zum Publikum. LALÁ sind mit ihrem unvergleichlichen Klang und einer stilistischen Vielfalt in faszinierender, klar lupenreiner Intonation immer wieder neu und lebendig. Ihr Repertoire begeistert mit bekannten Liedern im Volkston oder Kinderliedern, genauso wie mit klassischen Werken über Popsongs bis zu Madrigalen der Reaissance. Immer erstaunen die gemeinsamen quasi aus der Luft beginnenden Gesänge ohne jegliche Tonangabe, begleitet von minimalen, fröhlichen Bewegungen. Zwischendurch erzählen die „Vier“ manch Erlebnis und zeigen humorvoll, wie schön gemeinsames Singen ist. Der Konzertabend galt der Vorstellung der letzten CD „Season“ und alle wünschen der Sopranistin Ilia Staple viel Glück für ihren Einsatz am Münchner Gärtnerplatztheater. LALÁ allerdings singt weiter. Zum Abschied erklingt Bruckners „Locus iste“ mit innigem Applaus und Standing Ovations!