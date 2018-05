Star-Designer mit Ferrari-Genen

Lapo Elkann macht in seiner in Mailand stationierten Garage Italia aus Sportautos Kunstwerke

Von Christian Haubner aus Mailand

Bei der Frage, ob es für Unternehmer in Italien problematisch ist, dass es noch keine Regierung gibt, muss er nicht lange überlegen: „Für uns ist das kein Problem, denn als Italiener sind wir daran gewöhnt, dass uns die Regierung nicht unterstützt“, sagt Lapo Elkann, Gründer und Chef der Garage Italia in Mailand. Dennoch schielt Elkann – eine der schillerndsten, bekanntesten und wohl auch extravagantesten Unternehmer- und Designer-Persönlichkeiten des Landes – ein wenig neidisch nach Frankreich: „Natürlich ist Frankreich mit seinem jungen Präsidenten (Emanuel Macron, Anm.) in einer vorteilhafteren Position als wir. Aber ich glaube an Italien“, so Elkann beim Besuch von WKO-Präsident Christoph Leitl in Mailand.

Von den USA nach Italien

Das spiegelt sich auch in seinem Lebenslauf wider: Geboren wurde Elkann 1977 in den USA, „aber ich habe mich dazu entschlossen, Italiener zu sein.“ Fest verwurzelt ist das unternehmerische Enfant Terrible in Italien sowieso: Er ist der Enkel des Fiat-Patriarchen Gianni Agnelli, sein Bruder John ist Präsident der Fiat-Gruppe.

Elkann war in seiner Laufbahn bereits Marketing-Chef von Fiat, entwickelte erfolgreich ein eigenes Fiat-Modelabel. Er hat auch ein eigenes Modelabel gegründet, hat Sonnenbrillen entworfen und war Präsident eines Mailänder Volleyball-Vereins. Weder eine Drogenaffäre noch Ermittlungen der New Yorker Polizei wegen einer angeblich vorgetäuschten Entführung – ein Vorwurf, der sich als haltlos erwiesen hat – konnten ihm schaden. Sein jüngstes Betätigungsfeld ist seine Garage Italia: Dort können Betuchte ihre Sportwagen mit edlen Materialien wie exquisitem Leder zu Kunstwerken aufrüsten lassen. Weiters beherbergt die „Garage“ ein Spitzenrestaurant.

Cocktail-Bar im Ferrari

Für dessen Menü zeichnet Starkoch Carto Cracco verantwortlich, die Cocktail-Bar befindet sich im Chassis eines Ferrari 250 GTO. Und in einem Extrazimmer kann man Ferraris ausprobieren, und zwar in einem Simulator, den auch professionelle Rennfahrer zum Training verwenden. In der Garage „nehme ich das Beste das Italien hat: bestes Design für die Innenausstattung der Autos, für Musik- und Kunstveranstaltungen.“ Von dieser Offenheit und der europäischen Ausrichtung zeigte sich Leitl begeistert – ebenso wie vom ausgestellten Ferrari 340 MM Spider. Der Wagen im Verkaufsraum ist einer von vier, ist rund 15 Millionen Euro wert und wurde 1953 gebaut.

*

Der Autor war auf Einladung der WKO in Mailand.