Stargeiger David Garrett gibt Konzert im Linzer Dom

Die Konzertreihe Klassik am Dom in Linz trotzt mit einem Konzert von David Garrett der Pandemie. Seine und andere Auftritte mussten zwar wegen Corona abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben werden. Er spielt aber heuer doch und zwar nicht vor, sondern im Mariendom. Das Konzert wird am 24. Juli zeitversetzt um 22.45 Uhr in ORF 2 übertragen. Das Projekt wurde am Freitag in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Auf dem Programm stehen laut Garrett „passend zur Location“ ein Auftakt mit Johann Sebastian Bach, später ein Wechsel zu Pop und auch wieder die Rückkehr zur Klassik. Er will mit seiner Musik gerade in dieser Zeit Lebensfreude geben und Mut zusprechen. Garrett schilderte, er sei schon mehrmals in Linz gewesen, hätte aber bisher nie Zeit gefunden, den Mariendom von innen zu sehen. In der Pressekonferenz am Donnerstag in der größten Kirche Österreich bezeichnete er sie als überwältigend. „Mir verschlägt es die Sprache im positiven Sinn“. Er fühle aber auch Demut, spüre Motivation und Inspiration für den Auftritt.

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) als Kulturreferent begrüßte die Rückkehr von kulturellen Veranstaltungen und verwies auf 60 Festivals im „Oberösterreichischen Kultursommer“. Zum bevorstehenden Konzerterlebnis stellte er fest: „Man kann es gar nicht in Worte fassen, warum Musik uns stärkt – es ist einfach so“. Der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer als Gastgeber betonte, es sei ein Haus für die Menschen, für die Seele und für die Kultur. Denn die Seele brauche Nahrung, um wachsen zu können.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz kündigte ein Großaufgebot unter der Leitung von Regisseur Felix Breisach für die Übertragung an, um die Musik von Garrett brillant in Ton und Bild umzusetzen. Er verwies auf die als Antwort auf den Lockdown im Kulturbereich geschaffene ORF-Aktion „Wir spielen für Österreich“ mit 500 Stunden Sendungsmaterial von 50 Spielorten.

Garrett hätte wie unter anderem Elina Garanca und James Blunt bei der Reihe „Klassik am Dom“ auf dem Domplatz auftreten sollen. Wegen Corona wurden die Konzerte aber auf 2022 verschoben. Alle Termine für 2022 stehen bereits und sind unter abrufbar.

(S E R V I C E – Konzert David Garrett und Band am 24. Juli im Linzer Mariendom, live zeitversetzt ab 22.45 Uhr in ORF2)