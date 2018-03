Starkbaum war für Linzer zu stark

Zum Auftakt der Halbfinal-Serie gegen die Salzburger Bullen kassierten der EHC Liwest Black Wings eine bittere 2:3-Pleite. Bitter deshalb, weil die Linzer durch Dan DaSilva (15.) und Patrick Spannring (26.) zweimal in Führung, gab diese aber durch Gegentore von Duncan (23./PP), Stajnoch (34.) und Harris (42.) aber aus der Hand. Bitter auch deshalb, weil die Linzer mit rund 1000 mitgereisten Fans im Rücken im Schlussdrittel teilweise vehement auf den Ausgleich drängten. Doch der wollte einfach nicht gelingen, einmal traf Piche nur die Latte (49.), ansonsten war immer wieder Salzburgs Keeper Bernhard Starkbaum ein Fels in der Brandung. Etwa bei Chancen von Philipp Lukas und Jonathan D’Aversa, aber auch in der Schlussphasse, als die Linzer im Power Play auch noch Keeper Ouzas vom Eis nahmen, sich aber auch in dieser 6:4-Überlegenheit trotz guter Möglichkeiten nicht in die Verlängerung retten konnten. Die Best-of-7-Serie geht schon morgen /20.20 Uhr/live ServusTV) in der Linzer Keine Sorgen EisArena weiter.

Im zweiten Halbfinale gaben sich die Vienna Capitals gegen Bozen keine Blöße und siegten mit 4:0.

Erste Bank Eishockey Liga, Halbfinale (best-of-7), 1. Spiel: Salzburg – EHC Liwest Black Wings Linz 3:2 (0:1,:1, 1:0).

Salzburg, 3400. Tore: Duncan (23./PP), Stajnoch (34.), Harris (42.) bzw. DaSilva (15.), Spannring (26.). Strafminuten: 6 bzw. 8. Stand in der Serie: 1:0.

Vienna Capitals – HCB Südtirol 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Wien, 5550. Tore: Nödl (20.), Pollastrone (24./PP), Schneider (36.), Fischer (51.). Strafminuten: 16 bzw. 16. Stand in der Serie: 1:0.