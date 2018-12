Die oö. Künstlerin Therese Eisenmann ist die Gewinnerin des 34. Heinrich-Gleißner-Preises. „Mit dem Heinrich-Gleißner-Preis werden jährlich Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Sparten vor den Vorhang geholt — Musik, Architektur, Bildende Kunst, Filmemacher, Autoren oder Kulturvermittler. Dieses Jahr wird eine Vertreterin der Kategorie Bildende Kunst ausgezeichnet“, freut sich die Obfrau des Vereins Elisabeth Manhal. Der Gleißner-Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Frauen, Tiere und Wasser als zentrale Motive

Therese Eisenmann ist in Gosau geboren und lebt und arbeitet seit 2005 in Neumarkt im Mühlkreis. Sie verbrachte ein von Umzügen und Brüchen geprägtes Leben, u. a. 14 Jahre in Südtirol oder Arbeitsaufenthalte im Hochgebirge. 1977 hat sie ihr Diplom an der Hochschule für Gestaltung in Linz abgeschlossen und arbeitet seither als freischaffende Künstlerin. Bereits 1978/79 wurde Eisenmann mit der Talentförderungsprämie des Landes OÖ ausgezeichnet, 2009 erhielt sie den Landeskulturpreis für bildende Kunst. Ihre Ausstellungsliste ist sehr lang und vielfältig. In ihren Werken zeigt sich die starke Beziehung zur Natur, zum Thema Wasser, aber auch die Themenkomplexe Frau/Frauenleben, Bewegung und Tiere werden von ihr in ihrem Werk aufgegriffen.

Für den Förderpreis hat Ei- senmann Anna Maria Brandstätter vorgeschlagen, die die Meisterklasse Malerei und Grafik an der Kunstuni Linz bei Prof. Ursula Hübner und das Diplom bei Prof. Dietmar Brehm absolviert hat. Brandstätter lebt und arbeitet in St. Nikola/D.. In ihren Werken interessiert sie die Übersetzung der Welt in eine andere Sprache; die Entfremdung von Form und Farbe, deren „Ausgliederung“ auf Papier mit Feder und Tusche.

Mit der Vergabe des Gleißner-Preises wird heuer erstmals an eine Person erinnert, die die Arbeit der Preisträgerin beeinflusst hat. Therese Eisenmann hat dafür den renommierten Kunstmanager und -vermittler Gerwald Sonnberger vorgeschlagen. Er wurde 1950 in Linz geboren und ist 2001 in Schärding verstorben. Sonnberger war ein Jahrzehnt Direktor des Passauer Museums Moderner Kunst und seit 1998 auch Chef der „Neuen Galerie“ in New York, einer Ausstellungshalle für Kunst aus Deutschland und Österreich. 1979 gründete er die österreichische Kulturzeitschrift „Landstrich“ und hatte zahlreiche Funktionen bei Museen und Sammlungen inne, u. a. war er Direktor des Egon Schiele Art Centrums in Krumau oder Kurator der Oskar Kokoschka Galerie in Prag.

Die Preisverleihung erfolgt am 14. Jänner 2019 (16.30 Uhr) von LH Thomas Stelzer in den Linzer Redoutensälen.