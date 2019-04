Starke Linzer: Glasner und Rose zogen Hut

„Hut ab, wie wir Salzburg vor Probleme gestellt haben“, fand ein ob des Resultats enttäuschter, aber aufgrund der Leistung stolzer Oliver Glasner nach dem 0:2 gegen den Meister lobende Worte für seine Schützlinge.

„Es ist wenigen Mannschaften gelungen, mit Red Bull so mitzuhalten.“ Das sah auch Verteidiger Markus Wostry so, der in der Liga erstmals seit dem 10. November zum Einsatz gekommen war. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Ich bin stolz auf die Jungs.“

Dass der Rückstand auf den Spitzenreiter nun sieben Punkte beträgt, war für die Athletiker nur Nebensache. „Das war nie ein Thema, wir schauen von Spiel zu Spiel“, so Wostry.

Bei den Bullen wollte man das Thema Meisterschaft nicht als entschieden betrachten. „Es ist noch nicht vorbei“, warnte Torschütze Gulbrandsen. „So wie der LASK performt, wird er nicht mehr viel liegen lassen“, zog auch Trainer Marco Rose den Hut. „Die Mannschaft hat sich herausragend entwickelt, das zeugt von toller Trainerarbeit und Qualität im Team. Deshalb müssen wir draufbleiben.“