Starke Lyrik im Bernhard-Hof

Von Werner Rohrhofer

Der Thomas-Bernhard-Hof in Ohlsdorf ist ein Ort der starken Worte. Man mag zu Thomas Bernhard stehen wie man will — genialer Autor oder Österreich-Beschimpfer — die starken Worte sind ihm nicht abzusprechen. Am Dienstag waren hingegen im Bernhard-Hof starke Worte ganz anderer Art zu hören: Gedichte, Aufzeichnungen und Briefe von Christine Lavant (1915 – 1973). Hervorragend dargeboten von der Schauspielerin Andrea Eckert und dem Regisseur Hermann Beil. Das Merlin Ensemble Wien bot die kongeniale musikalische Ergänzung. Den Veranstaltungsrahmen bildeten die Salzkammergut Festwochen.

Vor allem in der Lyrik der Kärntner Dichterin Christine Lavant werden deren lebenslanges Ringen mit sich selbst, mit ihrer Verzweiflung, mit ihren zahlreichen Krankheiten und die alles dominierende Sehnsucht nach Liebe spürbar. Tiefe, bildhafte Sprache prägt die Gedichte. Andrea Eckert verstand es brillant, mit ihrer sonoren Stimme und nur wenig Gestik diese Texte zum Erlebnis für das Publikum zu machen. Hermann Beil stand ihr um nichts nach, ruhig und doch eindringlich präsentierte er auch so manchen Prosatext von Christine Lavant. Und fast ein wenig überraschend: In Ihren Briefen und vor allem in den „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus“ zeigte sich eine ironische, humorvollen Seite der vom Leben schwer gezeichneten Dichterin.

Ein Abend, sicherlich vor allem für ein literarisch interessiertes Publikum. Aber dieses dankte mit viel Applaus.