Starker Endspurt im Weihnachtsgeschäft

Last-Minute-Käufer und Schnäppchenjäger ließen auch heuer wieder am letzten Einkaufssamsstag die Kassen klingeln. Mit dem 23. Dezember brachte die vergangene Woche den Höhepunkt im heurigen Weihnachtsgeschäft. Das dürfte besser ausfallen als noch im Vorjahr. Zwar könne eine endgültige Bilanz erst im Jänner gezogen werden, allerdings sei man optimistisch ein kleines Plus zu erreichen, betont Manfred Zöchbauer, Geschäftsführer der Sparte Handel in der WKOÖ. Besonders gut lief das Geschäft heuer für den Schuh- und Lederwareneinzelhandel, aber auch Sportartikel fanden reißenden Absatz.

Hohe Frequenz in Städten

Am Samstag spielte es sich naturgemäß noch einmal richtig ab in den Städten Oberösterreichs. „Ab 11 Uhr hat es richtig angezogen und der Nachmittag war dann der absolute Höhepunkt“, schildert etwa Passage-Centerleiterin Monika Sandberger die Situation in der Linzer Innenstadt. „Die Stimmung im heurigen Weihnachtsgeschäft war viel positiver als im Vorjahr. Am Samstag war es wie sonst am 24. Dezember“, erklärt Daniela Limberger vom Stadtmarketing Steyr. Der Samstag sei der beste im heurigen Advent gewesen, heißt es auch aus Wels. „Die Frequenz war bei uns sehr gut genauso wie die Umsätze“, zieht auch Marcus Tulach vom Wirtschaftsforum Bad Ischl zufrieden Bilanz.

Es wird weiter gekauft

Noch ist das Weihnachtsgeschäft für die Händler noch nicht zu Ende. Ab heute werde es für den Handel noch einmal spannend, wenn die in großen Mengen eingekauften Gutscheine und Geldgeschenke eingelöst werden, erhofft sich WKOÖ-Experte Zöchbauer noch einmal einen Schub.