Starker Putin rüstet nach Wahl ab

Noch triumphaler als von der Wahlkommission am Sonntag vorläufig berechnet hat Wladimir Putin die Präsidentschaftswahl gewonnen: 76,6 Prozent der Wähler stimmten für eine vierte Amtszeit des Kremlchefs. Der Erfolg ist zum Teil auf aus der zugespitzten Konfrontation mit dem Westen resultierende Mobilisierungseffekte zurückzuführen. Die braucht Putin nun nicht mehr, weshalb er am Tag danach mit moderaten Tönen überraschte. Hatte er kurz vor der Wahl noch angebliche Wunderwaffen versprochen, so verkündete er am Montag eine Reduktion der Militärausgaben in diesem und nächstem Jahr. Russland wolle konstruktive Gespräche mit internationalen Partnern, sagte Putin. Er werde alles tun, um Konflikte zu lösen. Dennoch werde Russland weiter seine nationalen Interessen verteidigen.

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag mit 64,3 Prozent zwar unter Putins Erwartungen, doch das war angesichts des Rekordergebnisses bei der Stimmenzahl am Sonntag ebenso kein Thema mehr wie die von Wahlbeobachtern beklagten Unregelmäßigkeiten oder die OSZE-Kritik am Fehlen eines echten Wettbewerbes: Es habe keine ernsthaften Verstöße gegeben, befand die Wahlkommission.

Auch die unter anderen von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) geäußerte Ansicht, Stimmen auf der von Russland annektierten Krim dürften eigentlich nicht mitgerechnet werden dürften, wird Putin nur ein mildes Lächeln kosten.

„Haben dieses Gift nicht!“

Noch am Wahlabend hatte er den Vorwurf, Russland sei in den Nervengiftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal verwickelt, als Unsinn abgetan. „Russland hat dieses Mittel nicht, wir haben alle unsere chemischen Waffen unter Kontrolle internationaler Beobachter vernichtet.“ Ein Kremlsprecher forderte gestern von Beweise für die Beschuldigungen oder eine Entschuldigung.