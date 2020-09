Start in den Genuss-Herbst

Mit mehreren Neuerungen startet das Genussland OÖ in den Herbst 2020. So werden in Zusammenarbeit mit der Böhmerwaldwerkstatt in Haslach die Kinderrucksäcke zu 100 Prozent aus heimischer Schafwolle gefertigt.

Weiters enthält die Weihnachtsbox neue Produkte, konkret Engeslzeller Kräuterlikör und Kürbiskernöl von Bauern aus der Region Pramtal, gaben am Montag Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und Josef Lehner vom Genussland OÖ bekannt.

Positiv hat sich auch die Zusammenarbeit mit dem Bschoad Binkerl Shop in Schlierbach entwickelt: 320 Produkte stehen hier zur Auswahl.