Startschuss für Brücke zwischen OÖ und NÖ

Landeshauptleute unterzeichneten am Montag Grundsatzvereinbarung für Neubau der zweiten Donauquerung in Mauthausen

MAUTHAUSEN — Jetzt ist es auch offiziell: In Mauthausen soll — wie bereits angekündigt — eine zusätzlich zweistreifige Brücke mit Geh- und Radweg östlich der bestehenden Brücke errichtet werden. Die Landeshauptleute Thomas Stelzer (OÖ) und Johanna Mikl-Leitner (NÖ) haben am Montag in Mauthausen eine Vereinbarung über den Bau der neuen Donauquerung unterzeichnet.

Von den prognostizierten Baukosten in Höhe von 125 Millionen Euro übernimmt Oberösterreich 55 und Niederösterreich 45 Prozent. Mit den Vorarbeiten und Planungen wird nun begonnen, 2020/2021 soll das Projekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht werden. Ein Baubeginn wird — wenn es keine gravierenden Verzögerungen gibt — für 2024 in Aussicht gestellt. Geplante Eröffnung: Spätestens im Jahr 2027. Dies deshalb, weil die bestehende Brücke, die im heurigen Sommer an zehn Wochenenden saniert werden soll, dann am Ende ihrer technischen Haltbarkeit angelangt sein wird. „Wir müssen das Zeitfenster also unbedingt nützen“, zeigte Landesrat Günther Steinkellner die Dringlichkeit des Projektes auf. Von der Zwei-Brücken-Lösung verspricht man sich eine bessere Verteilung des Verkehrs. Nach der Inbetriebnahme der neuen Brücke soll auch die derzeitige Brücke ein neues Tragwerk erhalten und damit langfristig saniert werden.

Täglich mehr als 21.000 Kraftfahrzeuge

Sie stößt mit werktags täglich mehr als 21.000 Kraftfahrzeugen an ihre Kapazitäts- und Belastungsgrenzen. Die wirtschaftliche Entwicklung der beiden prosperierenden Regionen auf beiden Seiten lässt aber auch weiterhin eine starke Zunahme des Verkehrs erwarten.

