Startschuss für den ersten OÖ. Kultursommer

“50 Festivals. Ein Sommer. Ein Land“ — unter diesem Motto folgten Montagabend rund 250 Vertreter der beteiligten Festivals sowie aus Kunst und Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien der Einladung von Landeshauptmann Thomas Stelzer ins Linzer Schlossmuseum. Anlass war der offizielle Startschuss der neuen Dachmarke „OÖ Kultursommer“, die mittlerweile 50 Festivals und Projekte eint. Begleitet von dem flotten Trio Viktamin der Anton Bruckner Privatuniversität begann der Abend am Vorplatz des Schlosses in sommerlicher Stimmung.

„Was wir heute feiern, ist eine Premiere: Zum ersten Mal sind Verantwortliche nahezu aller Festivals des oberösterreichischen Kultursommers an einem Ort versammelt“, sagte Stelzer zur Begrüßung. Der OÖ. Kultursommer habe einen überregionalen Fokus. Jedes einzelne der 50 Festivals sei regional stark verankert und werde vom großen Engagement aller Beteiligten getragen.

Teil des Kultursommers sind mehrtägigen Veranstaltungsreihen, Festivals und Projekte, die in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte September in Oberösterreich stattfinden — unabhängig von der jeweiligen Sparte, vom Programm, vom Träger und von der jeweiligen Organisationsstruktur. Die Unabhängigkeit der Veranstalter bleibt sowohl inhaltlich-programmatisch, als auch organisatorisch unangetastet.

„Premiummarke“ des Kulturlandes OÖ

„Mit dem OÖ. Kultursommer schaffen wir einen überregionalen Mehrwert, zeigen selbstbewusst als Kulturland, was wir in den Sommermonaten zu bieten haben“, sagt der Landeshauptmann: „Wir feiern den offiziellen Startschuss für den OÖ. Kultursommer, der zur ,Premiummarke‘ des Kulturlandes Oberösterreich werden soll. Daran werden wir auch in Zukunft arbeiten.“

In einem ersten Schritt wurde heuer ein gemeinsamer Social Media-Auftritt sowie die Website www.kultursommer-ooe.at geschaffen. Auch mit Plakaten an ausgewählten Standorten in Oberösterreich sowie Online-Werbemaßnahmen wird auf den Kultursommer aufmerksam gemacht. Für 2019 wird an einer digitalen Erweiterung der Dachmarke gearbeitet. Verschiedene Möglichkeiten werden bereits geprüft (App, Kalender, usw.). Für 2019 wird auch an unbürokratischen Lösungsvorschlägen für das Ticketing gearbeitet, die dann angeboten und zur Verfügung gestellt werden können.

Als gemeinsames Zeichen an diesem Abend voller Begegnungen und Gespräche stiegen 50 Luftballons in den Himmel.