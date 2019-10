Startschuss für den Koalitionspoker

Am Montag bekommt Kurz den Auftrag zur Bildung einer Bundesregierung

Abgeschlossen wurde in der Nacht auf Freitag die Auszählung der letzten Wahlkarten, das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl vom vergangenen Sonntag liegt damit vor — und birgt keine Überraschungen mehr.

Der eindeutige Wahlsieger heißt — mit einem Stimmanteil von 37,46 Prozent (siehe auch Grafik unten) — ÖVP, deren Bundesparteiobmann Sebastian Kurz wird am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Bildung einer Bundesregierung beauftragt.

Kurz wird am Beginn des Koalitionspokers einmal in Gesprächen mit den anderen Parteiobleuten sondieren, mit wem es dann tatsächlich Regierungsverhandlungen geben kann. Möglich sind für die ÖVP bekanntlich Zweierkoalitionen mit den klaren Wahlverlierern SPÖ und FPÖ, aber auch mit dem zweiten Wahlgewinner, den Grünen. Die Treffen werden in der Reihenfolge nach der Stärke der Parteien im Nationalrat erfolgen.

Niedrige Wahlbeteiligung

Der Blick auf das vorläufige Endergebnis — amtlich gemacht wird es von der Bundeswahlbehörde am 16. Oktober — zeigt, dass die SPÖ, die auf ein historisches Tief von 21,18 Prozent abgestürzt ist, fast jeden vierten Wähler des Jahres 2017 verloren hat. Die FPÖ wiederum ist von einer Halbierung der Stimmen aus 2017 nicht weit entfernt. Sichtbar wird auch, dass die Wahlbeteiligung um 4,41 Punkte auf 75,59 Prozent zurückgegangen ist, das ist die zweitniedrigste in der Zweiten Republik. Der bisherige Tiefststand wurde 2013 mit 74,91 Prozent erreicht.

Briefwahlrekord

Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Rekord: Mit 958.071 abgegebenen (und 950.677 gültigen) Briefwahlstimmen haben so viele Bürger wie noch nie ihre Stimme mit der Wahlkarte abgegeben, die Briefwähler machen ein Fünftel aller Wähler aus. Detail am Rande: Bei den Urnenwählern sind 98,69 Prozent der Stimmen gültig, bei den Briefwählern sind es mehr — nämlich 99,22 Prozent.

Keine Änderung in OÖ

Unverändert geblieben ist auch das Oberösterreich-Ergebnis: Die ÖVP kam hierzulande auf 36,75 Prozent (+5,3 Prozentpunkte) und schaffte mit fast 15 Prozent einen historischen Rekordvorsprung auf die zweitplatzierte SPÖ, die um 5,45 Punkte auf 22,15 Prozent absackte. 17,50 Prozent (-9,34), entfielen auf die FPÖ, 13,72 Prozent auf die Grünen (+10,04) und 7,32 Prozent (+2,55) auf die Neos.

Die Wahlbeteiligung in Oberösterreich lag mit 77,69 Prozent über dem Bundesschnitt, das war auch in Niederösterreich (80,63), dem Burgenland (81,44) und Salzburg (76,4) der Fall. Unter dem Bundesschnitt lag sie in Tirol (71,8), Wien (72), Kärnten (72,4) und der Steiermark (74,8).