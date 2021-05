Startschuss für heimische LA-Elite

Oö. Aushängeschilder und ambitionierte Nachwuchsathleten in Linz

Beim Int. Oberbank LAZ-Meeting wird am Mittwoch (26.5., 16 Uhr) das Who’s Who der heimischen Leichtathletik in Linz im Einsatz sein.

Zuschauer können Oberösterreichs Aushängeschilder Lukas Weißhaidinger (Diskus), Verena Preiner (100 m Hürden) und Susanne Walli (300 m) aufgrund der Corona-Verordnung jedoch nur per Live-stream verfolgen.

„Neben dem enormen Aufwand wäre es uns auch logistisch nicht möglich, die einzelnen Besuchergruppen voneinander zu separieren“, begründete OÖLV-Präsident Günther Weidlinger die Entscheidung.

Auf großer Bühne

Beim zweiten von sieben Austrian Top Meetings bietet sich auch für verheißungsvolle Nachwuchsathleten die große Bühne.

So jagt Österreichs jüngster Hallen-Staatsmeister Kevin Kamenschak (ATSV Linz) über 800 Meter nach einer starken Indoor-Saison die erste gute Freiluft-Zeit. Durch die Absage der U18-EM bleibt dem 17-Jährigen nur die Flucht nach vorne in Richtung der nächsten internationalen Alternative und damit dem U20-EM-Limit.

Mit Heimvorteil und im Sog des schnellen Slowaken Matej Baluch soll Leo Köhldorfer (ULC Linz) über 400 Meter Hürden der Lauf zur U23-EM gelingen. Im Speerwurf will Patricia Madl (SU IGLA longlife) ihre gute Form bestätigen.

Von Daniel Gruber