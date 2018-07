Startschuss für neue Linzer Donauquerung

LINZ —In Linz ist am Mittwoch der Spatenstich für eine neue Donaubrücke erfolgt. Die Verkehrsfreigabe ist für Herbst 2020 geplant. Seit dem Abriss der alten Eisenbahnbrücke 2016 fehlt in der Landeshauptstadt eine Flussquerung ins Mühlviertel, was für die Verkehrsteilnehmer täglich eine Herausforderung ist. Zudem ist das Bauwerk Voraussetzung für die geplante zweite Straßenbahnachse.

Dem Neubau ist eine jahrelange Diskussion vorangegangen. Nachdem die denkmalgeschützte Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1900 marod geworden war und mehrmals gesperrt werden musste, standen Abriss und Neubau oder die Erhaltung der Brücke für Fußgänger und Radfahrer sowie die Errichtung einer Begleitbrücke für Autos und Öffis im Raum. In einer Volksabstimmung 2015 sprachen sich 68 Prozent der Linzer für den Abriss aus. Die neue Brücke soll 400 Meter lang und bis zu 33,7 Meter breit werden und neben zwei Fahrspuren für den motorisierten Individualverkehr sowie Geh- und Radwegen auch einmal der geplanten Straßenbahn Platz bieten. 9100 m³ Beton und rund 2000 Tonnen Stahl dürfte das Bauwerk verschlingen. Für die Brückenbögen, die als Reminiszenz an die alte Eisenbahnbrücke gedacht sind, liefert die voestalpine 8000 Tonnen Stahlblech.

Arbeiten starten in Urfahr

Zu den ersten Bauaktivitäten zählt in den kommenden Wochen der Abbruch des Urfahraner Widerlagers (Übergang zwischen Brücke und Damm). Dann entsteht dort ein neues Bauwerk. Der Urfahraner Vorlandpfeiler wird bis Herbst 2018 fertig.

LH Thomas Stelzer unterstrich gestern die Bedeutung des Projektes für OÖ: „Der Wirtschaftsraum Oberösterreich braucht leistungsfähige Verkehrswege.“ Das gelte gerade für den Zentralraum. Die neue Donaubrücke sei eine notwendige Antwort dafür. Deshalb unterstütze das Land OÖ die Stadt Linz auch mit mehr als 30 Mio. Euro. „Wir wollen so wenige Staus wie möglich, denn sie schaden der Wirtschaft bzw. den Arbeitsplätzen und beeinträchtigen die Lebensqualität“, so der Landeshauptmann.