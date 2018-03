Startup300 will Österreich-Netz spannen

Von Christoph Steiner

Eigentlich ist es ihr Grundverständnis, junge Unternehmen zu unterstützen und möglichst erfolgreich zu machen. Aber auch ein Zusammenschluss von Privatinvestoren und Unternehmensentwicklern kann sich selbst noch entscheidend weiterentwickeln. So trachtet das Business-Angels-Netzwerk Startup300 mit Sitz in der Linzer Tabakfabrik derzeit danach, sein Netz über ganz Österreich zu spannen. Noch heuer will man einen Standort in Wien eröffnen.

Rasantes Wachstum in Linz

Ende 2015 wurde Startup300 von Michael Eisler und Bernhard Lehner gegründet, nach rund zweieinhalb Jahren sind die unternehmerischen Kinderschuhe schon deutlich zu klein. „Aus dem Business-Angels-Netzwerk ist eine Unernehmensgruppe geworden“, zieht Eisler im VOLKSBLATT-Gespräch eine Zwischenbilanz. Aus 86 Business Angels – also Investoren und Firmenentwicklern – sind mittlerweile 142 geworden, sie reichen über die Gründer von Runtastic und Karriere.at bis zu den bekannten Start-up-Experten Hansi Hansmann und Michael Altrichter.

Das Netzwerk investierte in den vergangenen zweieinhalb Jahren rund 14 Mio. Euro in ca. 40 Beteiligungen. Neben der finanziellen Unterstützung gibt es aber vor allem auch Rat und Hilfe von den Mitgliedern des Netzwerks. Die jeweiligen Beteiligungen gehen von 10.000 Euro bis zu einer Million.

Über die Landesgrenzen

Der eingeschlagene Wachstumspfad bei Startup300 soll bei weitem noch nicht zu Ende sein: Nicht nur laufen die Erweiterungen in der Tabakfabrik wie geplant (siehe Kasten rechts), auch sollen neue Ankerpunkte in weiteren österreichischen Landeshauptstädten gesetzt werden. „Wahrscheinlich gegen Ende des Jahres werden wir in Wien eröffnen“, so Eisler, der das Netzwerk einst mit Bernhard Lehner gründete.

Für den Standort in Wien will man sich einen Partner suchen, wenn möglich jemanden, der auch international gut vernetzt ist. Überhaupt will man das bestehende Netzwerk zu einem Okö-System für Start-ups weiterentwickeln, noch mehr mit Partner wie Eventveranstaltern oder Beratern zusammenarbeiten. „Wir bauen die Unternehmen der Zukunft, wichtig sind dabei neben den Inhalten die Menschen“, so der Geschäftsführer, dem gemeinsam mit Partner Lehner die Letzt-Entscheidung über Investments obliegt.

Vier Landeshauptstädte

„Wir wollen Infrastrukturanbieter für Start-ups sein“, so Eisler. Neben Linz und Wien sollen dazu auch Salzburg, Graz und Innsbruck als Türme dieses Netzwerkes aufgebaut werden. Dass in Österreich noch vieles möglich ist, da ist sich der Experte sicher: „Wir haben genug Talent hierzulande, auch im Silicon Valley wird nur mit Wasser gekocht“, betont Eisler.

Auch hätten sich insgesamt die Rahmenbedingungen verbessert, betont der Unternehmer, der mit 20 Jahren zum ersten Mal gründete und auch im Silicon Valley tätig war. Wie sein Kollege Altrichter sieht er mehr Bereitschaft von Privaten zu investieren. Zwar sei das Kapital in Österreich noch sehr scheu, aber die Qualität im System steige und auch die Gründer würden professioneller, so der Tenor.