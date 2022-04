Kommentar zu den Asylzahlen.

Eines ist klar: Im heurigen Jahr werden die Asylzahlen weiter steigen, dafür haben Putin und sein Angriff auf die Ukraine gesorgt. Aber schon die Statistik des Vorjahres zeigt:

Österreich nimmt seine humanitäre Verantwortung wahr.

Denn bei der Pro-Kopf-Zahl liegt Österreich an zweiter und in absoluten Zahlen an fünfter Stelle, hinter Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, die wesentlich größer sind und wesentlich mehr Einwohner haben.