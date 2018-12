Dritter Saisonsieg von Ryoyu Kobayashi, Fettner 16.

Der Sonntag-Bewerb zum Skisprung-Weltcup der Herren in Nischnij Tagil hat für das ÖSV-Team enttäuschend geendet. Manuel Fettner rangierte als bester Österreicher nur an der 16. Stelle, der Vortagesfünfte Stefan Kraft fiel im Finale vom 4. auf den 20. Platz zurück. Der Japaner Ryoyu Kobayashi feierte vor Samstag-Gewinner Johann Andre Forfang (NOR) seinen dritten Saisonsieg.