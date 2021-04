Steg geht selbstwusst ins Endspiel

„Ich glaub, Graz hat immer etwas Angst vor uns. Ich hoffe, sie erinnern sich an das Cupfinale“, schmunzelte Nikolina Maros, Kapitänin der Steelvolleys.

Ja, Linz-Steg gegen Graz ist aktuell DAS Duell im heimischen Damen- Volleyball. Die Steirerinnen gewannen zwar den Grunddurchgang und auch das Aufeinandertreffen im Europacup, die Linzerinnen entschieden aber beide Ligaspiele und zuletzt auch das Cup- endspiel für sich.

Dazu ließen sie mit dem Halbfinal-Sieg am Wochenende gegen Sokol/Post die acht Corona-Infektionen im Team endgültig hinter sich. „Im Training waren alle fit“, bestätigte Maros.

Dementsprechend selbstbewusst gehen die „Steelgirls“ in das erste Finalspiel am Mittwoch (14.4., 17.30/live ORF Sport+) in ihrer zweiten Heimat Amstetten.

„Weil es im letzten Jahr keinen Meister gegeben hat, ist dieser Titel heuer ein noch größeres Ziel“, betonte Maros. Es wäre die erst zweite Meistertrophäe der Vereinsgeschichte und das zweite Double nach 2018/19.

Graz ohne Rhythmus

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die Grazerinnen (bisher ein Titel) blieben zwar von Corona verschont, das letzte Match ist aber dreieinhalb Wochen her. „Sicher keine ideale Situation“, erklärte UVC-Coach Matthias Pack.

Spiel der Finalserie zwei steigt am Sonntag, ein eventuelles Entscheidungsspiel am Montag — jeweils im Sportpark Graz.

Von Tobias Hörtenhuber