Steigende Corona-Zahlen: Oberösterreich weitet Maskenpflicht wieder aus

In Oberösterreich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab Donnerstag (9. Juli) im gesamten öffentlichen Raum wieder Pflicht, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stv. Christine Haberlander (beide ÖVP) in einer Pressekonferenz bekannt gaben. Das heißt auch in Geschäften, Supermärkten, allen Dienstleistungsbetrieben und Lokalen (am Weg zum und vom Tisch sowie Personal). Die Verordnung hat vorerst kein konkretes Ablaufdatum.

Außerdem soll ein freiwilliges Registrierungssystem in den Gaststätten geschaffen werden, um das Nachverfolgen der Kontakte zu vereinfachen. Das Land reagierte damit auf die in den letzten Tagen stark steigenden Corona-Zahlen.

Auch im Freien muss, wenn der Sicherheitsabstand von einem Meter nicht gewährleistet werden kann, ein MNS getragen werden. „Am Tisch sitzt Corona immer mit dabei“, appellierte Stelzer an die Bevölkerung auch im privaten Bereich die Abstandsregeln zu beachten. Zum Abstandhalten gebe es derzeit keine Alternative.

Aktuell (Stand 7. Juli, 12 Uhr) gelten 427 Menschen als erkrankt, im Bundesländer-Ranking liegt Oberösterreich vor Wien (346) auf Platz eins. 2.298 Oberösterreicher sind bereits wieder genesen, 61 bisher an oder mit Covid-19 gestorben. Die meisten aktuell Erkrankten gibt es laut Land OÖ derzeit in den Bezirken Linz-Land (131), Linz-Stadt (110), Perg (32) und Wels-Stadt (28). 3033 Personen befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Die Reproduktionszahl liegt bei 2. „Das ist zu hoch“, betonte Stelzer.

Derzeit mehr als 1000 Tests täglich

Insgesamt hat das Land nach zuletzt heftiger Kritik begonnen, seine Testkapazitäten wieder hochzufahren. Die Drive-Ins des Roten Kreuzes werden von zwölf auf 16 aufgestockt, die mobilen Teams ebenfalls verstärkt. Im Bedarfsfall will man auch die Laborkapazitäten erhöhen. Für diese Testoffensive hat das Land zehn Millionen Euro locker gemacht, die es aber vom Bund zurückzubekommen hofft. Die Zahl der täglich gemachten Tests in Oberösterreich lag zwischen 1. und 5. Juli zwischen 1.090 und 1.435, am Montag waren es 1.030. Bisher wurden in Oberösterreich 87.382 Coronatests durchgeführt.

Im Umfeld von Verdachtsfällen sollen nahe Kontaktpersonen künftig auch dann getestet werden, wenn sie asymptomatisch sind. Bei positiven Fällen an Schulen will man alle Mitschüler derselben Klasse zum Abstrich schicken.