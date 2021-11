Steigerung muss her

Kommentar zu Österreichs Chancen auf Fußball-WM-Teilnahme.

Es sind die üblichen Spielereien vor einer Auslosung: Was wäre für Österreichs Fußball-Nationalteam eine machbare Aufgabe, was käme einer sogenannten „Todesgruppe“ gleich.

In die erste Kategorie fällt, nimmt man etwa rein die Weltrangliste als Gradmesser, ein Vierer-Pool, in den Schottland, Russland und Nordmazedonien gelost werden. Das krasse Gegenteil wiederum wäre eine Gruppe mit Europameister Italien, dessen Vorgänger Portugal und die Ukraine. Was wirklich rauskommt, wird am Freitag in Zürich ermittelt. Klar ist schon jetzt: Österreich, das im Halbfinale definitiv auswärts antreten muss, geht sicher nicht als Favorit ins Rennen.

Es gilt, egal gegen welche Gegner es geht, eine deutlich Steigerung zur WM-Qualifikation auf den Rasen zu bringen

, um tatsächlich eine Chance zu haben, das Ticket für Katar noch zu lösen. Zur Erinnerung: Schon nach der Auslosung der regulären WM-Quali mit Dänemark, Schottland, Israel, Moldau und Färöer war von einer machbaren Gruppe die Rede. Die Realität sah mit Rang vier ganz anders aus.