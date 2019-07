Steinmeier erinnert an 75. Jahrestag des Hitler-Attentats

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime gewürdigt. Die Attentäter des 20. Juli seien “ein so wichtiger Teil der deutschen Freiheitsgeschichte”, sagte Steinmeier in einem am Freitag veröffentlichten Video. “Ihr Mut bleibt uns unvergessen.”

“Wir alle wissen: Es gab zu wenig Widerstand. Aber es gab die Mutigen, die nicht weggeschaut haben, die Mitmenschlichkeit bewahrt haben, die andere vor Verfolgung geschützt haben und die Naziverbrechen vereitelt haben”, betonte der sozialdemokratische Politiker. “Den verzweifelten Versuch der mutigen Widerständler vom 20. Juli, den grausamen Krieg und die Herrschaft des Nazi-Regimes zu beenden, haben die daran Beteiligten und ihre Unterstützer mit ihrem Leben bezahlt.”

Am 20. Juli 1944 hatte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Doch der Umsturzversuch deutscher Offiziere scheiterte, der Diktator überlebte leicht verletzt. Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden hingerichtet. Insgesamt fielen rund 200 Mitverschwörer der Nazi-Justiz zum Opfer. Das offizielle Deutschland wird am Samstag im Berliner Bendlerblock, der Hinrichtungsstätte der Attentäter, der damaligen Ereignisse gedenken.