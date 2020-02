Steirer bei Unfall mit Kleinbus tödlich verunglückt

In Haus im Ennstal in der Steiermark ist am Montagnachmittag ein Pkw-Lenker tödlich verunglückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, kam der Mann mit seinem VW-Bus in einer Kehre von der Bergstraße am Gumpenbergweg ab und stürzte daraufhin 160 Meter weit über eine 40 Meter hohe Böschung. Der 41-Jährige wurde rund 10 Meter im steilen Waldstück unterhalb des Fahrzeuges gefunden.

Der Bewohner eines nahen Gehöftes setzte einen Notruf ab, für den einheimischen Lenker kam jedoch jede Hilfe zu spät. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ruperting, Schladming und Haus, die Bergrettung, das Rote Kreuz sowie die Polizei.