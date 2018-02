Steirer Klapfer gewann Kombinierer-Bronze von Normalschanze

Der Steirer Lukas Klapfer hat am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in der Nordischen Kombination die Bronzemedaille im Einzelbewerb von der Normalschanze geholt. Der 32-Jährige beendete den 10-km-Langlauf nach Platz vier im Springen 18,1 Sekunden hinter dem siegreichen Deutschen Eric Frenzel. Der zweitplatzierte Japaner Akito Watabe hatte 4,8 Sek. Rückstand.

Klapfers Bronzemedaille war nach zwei Podestplätzen im Weltcup im Jänner keine Sensation. Es war das dritte Edelmetall für Österreich in Südkorea nach zweimal Gold. Für Klapfer, der in Sotschi 2014 mit dem Team Dritter geworden war, war es die erste Einzelmedaille bei einem Großereignis.

„Ich pack‘ es noch gar nicht. Ich habe im letzten Anstieg noch einmal alles rausgeholt und dass ich es über die Linie gebracht habe, war unglaublich“, freute sich Klapfer nach dem harten 10-km-Langlaufrennen. Bald nach Halbdistanz hatte sich eine vierköpfige Spitzengruppe gebildet, der auch der Norweger Jarl Magnus Riiber angehörte. Dem Quartett gelang es, den zwischendurch schon bis auf zehn Sekunden herangekommenen Weltmeister Johannes Rydzek auf Distanz zu halten.

Frenzel attackierte im Finish erfolgreich und Klapfer ließ Riiber um 4,5 Sekunden hinter sich. Mit dem Vater einer vierjährigen Tochter freuten sich auch seine Teamkollegen. „Es gibt wenige, die es sich mehr verdient haben“, sagte Klapfers Zimmerkollege Wilhelm Denifl und Bernhard Gruber meinte, die Medaille würde viel Auftrieb für die weiteren Bewerbe geben. Der Salzburger hatte 2010 mit Bronze von der Großschanze das bisher letzte Olympia-Edelmetall im Einzel für den ÖSV und das Team von Cheftrainer Christoph Eugen geholt.

Klapfer war als starker Läufer abhängig von der Leistung auf der Schanze, die war diesmal perfekt – dem Steirer gelang der bisher beste Sprung bei einem Großereignis. Mit einem 109-m-Satz legte er bei unterschiedlich starkem Aufwind mit dem vierten Platz, vier Sekunden hinter Watabe und vier vor Frenzel, den Grundstein zur Medaille und hatte dabei auch das nötige Glück.

Der Steirer Rehrl hatte als vierter Österreicher bei Winterspielen die Zwischenwertung im Springen gewonnen und den Langlauf voller Euphorie und der Hoffnung auf Edelmetall in Angriff genommen. Doch da musste der 24-jährige Ramsauer die stärkeren Läufer ziehen lassen. „Leider bin ich explodiert, als die Gruppe kam“, sagte der Steirer, der einen siebenten Weltcuprang als bestes Resultat erreicht hat, nach dem 13. Platz (1:38,1 Min.)

Für Wilhelm Denifl und Bernhard Gruber war die Chance schon nach dem Springen wegen geringeren Aufwinds dahin gewesen. Mit gut zweieinhalb bzw. fast drei Minuten Rückstand in die Loipe gestartet, blieben dem Duo nur die Plätze 20 für Gruber (2:30,7) und 29 für Denifl (2:50,4). Gruber verbesserte sich vom 33. Platz und blickte optimistisch in die Zukunft. „Es stimmt mich positiv, dass die Laufform passt, auf der Großschanze werden Willi und ich unsere Fliegerqualitäten ausspielen.“