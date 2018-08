Steirerin erlitt bei Sturz von Balkon Kopfverletzungen

Eine 28-jährige Steirerin ist Mittwochabend im Rausch vom Balkon ihrer Wohnung in Weixelbaum in Deutsch Goritz (Bezirk Südoststeiermark) gestürzt und etwa vier Meter tief auf einen Betonboden gefallen. Die Frau erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen. Laut Polizei dürfte ihre Alkoholisierung die Ursache gewesen sein.