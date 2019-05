Steirische FPÖ versuchte am Parteitag Jubelstimmung

Die Causa Strache überschattete den Landesparteitag der steirischen Freiheitlichen am Samstag in der Grazer Stadthalle. Landesparteiobmann und Verteidigungsminister Mario Kunasek war deutlich bemüht, gute Stimmung zu verbreiten: “Es wird aus meiner Sicht ein ordentlicher, aber kein alltäglicher Parteitag.” Der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio versuchte ebenfalls Zuversicht zu verbreiten.

Beim Einmarsch von Kunasek und EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky wurden die üblichen Landes- und FPÖ-Fahnen geschwenkt, der Jubel der Parteitagsteilnehmer war zu früheren Anlässen allerdings schon enthusiastischer gewesen. Kunasek bedankte sich: “In einer durchaus schwierigen Phase habt Ihr mir positive Energie mitgegeben.” Allerdings, räumte Kunasek ein, habe er sich angesichts der Titel der Tageszeitung am heutigen Tage ins Jahr 2005 zurückversetzt gefühlt. Doch damals habe der hier anwesende heutige dritte Landtagspräsident Gerhard Kurzmann die Partei wieder aufgebaut und sie ihm, Kunasek, als erfolgreiche Landespartei übergeben.

Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek wollte wie Eustacchio Zuversicht verbreiten: Wir haben Wurzeln geschlagen, uns wirft kein Stum um. Die Freiheitliche Partei wird niemand umbringen”, sagte Svazek unter anderem. Eustacchio sagte: “Wenn es schwierig war, haben wir zusammengehalten, das werden wir heute auch noch außen demonstrieren.” Man werde zeigen, dass dies ein Jubelparteitag werde: “Wir werden die Zukunft der Steiermark neu begründen.” Der Name von Heinz-Christian Strache oder seine Funktion waren bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal genannt worden.

Gegenüber der Stadthalle demonstrierten SJ und Grüne Jugend und forderten den Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Musikalisch war es lautstark: Vor der Stadthalle spielte die Trachtenkapelle aus dem oststeirischen Großsteinbach, gegenüber reichte die Musikauswahl aus den Lautsprechern bei SJ und Grüner Jugend von Ibiza-Partysongs bis zu “Cocaine” oder “Tango Korrupti”.

Die Grüne Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl, die sich bei dem als Flashmob angekündigten Treffen von rund 50 Demonstranten befand, forderte den Rücktritt von Strache und Klubobmann Johann Gudenus. “Wenn man das Video sieht, dann ist eigentlich jedes Vertrauen weg. Man hat sich schon gedacht, dass es schlimm ist, aber so schlimm?” fragte sie sich. Da bekomme der FPÖ-Slogan”Österreich schützen” eine ganz andere Bedeutung, man müsse Österreich und Europa vor solchen Leuten schützen, so Krautwaschl.

Der Parteitag hätte eigentlich in Aufbruchstimmung beginnen sollen, da die FPÖ Steiermark bei der Landtagswahl in einem Jahr ein gutes Abschneiden erwartet. Parteiobmann und Verteidigungsminister Kunasek hatte gegenüber dem ORF Steiermark gesagt, die FPÖ sei vor 14 Jahren wieder aufgestanden, sie werde auch jetzt wieder aufstehen.

Die steirischen Freiheitlichen befanden sich beim 34. ordentlichen Landesparteitag in abwartender Stimmung: “Wir müssen sehen, was zu Mittag in Wien verkündet wird”, sagte etwa der 3. Landtagspräsident Gerhard Kurzmann zur APA. Auch Landtags-Budgetsprecher Gerald Deutschmann sagte, vorher hätten Aussagen keinen Sinn. Deutschmann sagte weiters, er glaube allerdings nicht, dass sich die Causa Strache stark auf die im Frühjahr 2020 angesetzte Landtagswahl auswirken werde. “Glücklich ist mit den Aussagen auf dem Video keiner”, war beinahe standardmäßig von vielen Freiheitlichen zu hören.

In den Gängen und im Foyer war die Causa Strache das beherrschende Thema: “Das haben wir gebraucht”, war oft zu hören. Hin und wieder fiel auch der Vergleich mit der “Affäre Strasser” – der damalige ÖVP-EU-Abgeordnete war in einem Video britischen Journalisten in ähnlicher Weise auf den Leim gegangen wie nun Strache.