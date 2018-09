steirischer herbst beginnt unter neuer Intendantin Degot

Der steirische herbst 2018 unter der neuen Intendantin Ekaterina Degot beginnt am Donnerstag mit einem langen Abendprogramm. Zur Eröffnung führt ein Parcours des Bread & Puppet Theaters durch die Stadt – vom Hauptbahnhof Richtung Mariahilferplatz. Beim nahen Schloßbergplatz wird der Abend mit „Putsch“ und dann am Schloßberg mit „Laibach’s Sound of Music“ fortgesetzt.

Das Kernstück des Festivals unter der Leitung von Degot nennt sich „Volksfronten“ und ist ein Mix aus Installationen, Performances und diskursiven Arbeiten. Der bisherige Eröffnungsort, die Helmut-List-Halle, wird zum Schauplatz für Irina Korinas Ausstellung „Schnee von Gestern“. Eine Aktion im öffentlichen Raum wird „Withdrawing Adolf Hitler from a Private Space“ von Yoshinori Niwa am Grazer Hauptplatz sein. Dabei können unerwünschte NS-Relikte in einem Container deponiert werden. Ein weiteres Projekt ist „The Intelligence Party“ des Norwegers Lars Cuzner, das sich laufend weiterentwickelt. Das Festival dauert bis 14. Oktober. Das musikprotokoll ist nach wie vor Teil des steirischen herbstes und findet von 4. bis 7. Oktober statt.