Stelzer appelliert: Impf-Angebote nutzen!

Nach einem in den vergangenen Wochen erfreulich starken Andrang auf die Schutzimpfung in Oberösterreich bewegt sich die Durchimpfungsrate aktuell wieder schleppend – vor allem ist die Quote bei Erstimpfungen zu niedrig.

Landeshauptmann Thomas Stelzer richtet daher erneut einen eindringlichen Appell an alle Landsleute: „Denken Sie an alle Mitmenschen, die gerade auf der Intensivstation liegen, denken Sie an die Mitarbeiter in den Spitälern, die bis zur Erschöpfung um Leben kämpfen. Denken Sie an all jene, die jetzt auf eine wichtige Operation warten. Denken Sie solidarisch und Handeln Sie solidarisch. Gehen Sie bitte zur Impfung und helfen Sie mit, Leben zu retten – Jetzt!“

Mit der Corona-Impfung kann man sich gegen einen schweren Krankheitsverlauf schützen und zugleich die Ansteckungsgefahr verringern. „Die Impfung ist die beste Waffe gegen künftige Einschränkungen und das beste Mittel für die langfristige Bewältigung der Corona-Krise“, so Stelzer.

Das komplette Impfangebot in Oberösterreich nochmals im Überblick:

Knapp 900 registrierte Ordinationen im niedergelassenen Bereich bieten die COVID-19-Schutzimpfung für ihre eigenen Patientinnen und Patienten an. Rund 300 davon stellen die Impfung auch ordinationsfremden Patientinnen und Patienten zur Verfügung. Alle Informationen zu Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und welche Impfstoffe in der jeweiligen Ordination zur Verfügung stehen, werden täglich aktualisiert und sind auf der Website der Ärztekammer Oberösterreich zu finden unter www.aekooe.at/patienten/covid-19-impfordinationen

Anmeldefreies Impfen in den OÖ Spitälern:

OÖ Gesundheitsholding:

Geimpft wird am Kepler Universitätsklinikum Linz, am Klinikum Freistadt, am Salzkammergut Klinikum (Vöcklabruck, Gmunden, Bad Ischl), am Klinikum Rohrbach, am Klinikum Schärding, am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr sowie Kirchdorf. Alle Infos unter: www.ooeg.at/corona-virus/impfung

OÖ Ordensspitäler:

Geimpft wird im Krankenhaus Barmherzige Brüder Linz, in den Krankenhäusern Elisabethinen und Barmherzige Schwestern Linz sowie Ried, im Klinikum Wels-Grieskirchen, sowie am Krankenhaus St. Josef in Braunau. Alle Infos unter folgenden Websites der Spitäler:

Alle Informationen zur COVID-19-Schutzimpfung in OÖ sowie die Adressen und Öffnungszeiten der Impfstellen wie auch die Fahrpläne der Impfbusse auf www.ooe-impft.at.