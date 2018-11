Stelzer: „Meine Hand bleibt Richtung Stadt ausgestreckt“

„Faktum ist, dass die Stadt Linz zum Bruckner Orchester als Botschafter unserer Stadt steht“, sagte am Donnerstag Stefan Giegler, Fraktionsvorsitzender und Kultursprecher der SPÖ Linz. „Es wird die Aufgabe des Landeshauptmannes sein, hier auch die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, dass das Bruckner Orchester weiterhin besteht.“ Bemerkenswert: Stefan Giegler, der als Aufsichtsrat in der Oö. Theater und Orchester GmbH (TOG) sitzt, plädiert für die Auflösung des Theatervertrags zwischen Land OÖ und Stadt Linz. Dieser regelt den finanziellen Beitrag des Landes für die LIVA und den der Stadt Linz für Landestheater sowie Bruckner Orchester (BOL). Der Saldo aus diesen Finanzströmen betrage an die 5,6 Millionen Euro zulasten der Stadt, vergleicht SPÖ-Mann Giegler Äpfel und Birnen. Dass dies im Sinne von Bgm. Klaus Luger ist, steht außer Frage. Dieser hat den Antrag auf Auflösung des Theatervertrages schon unterschrieben und sich den Unmut von Publikum, Künstlern & Verantwortlichen zugezogen. Er erwarte sich, dass die Sache am 6. Dezember im Gemeinderat durchgehe, so Luger. Die FPÖ zeigt sich auf einer Linie mit der SPÖ.

Einen Rahmen für das Bruckner Orchester

bezahlte Anzeige

Die Stadt Linz, die von rund 14 Millionen Euro redet, hat 2018 bereits um 1,2 Millionen Euro weniger gezahlt. Der Zuschuss des Landes OÖ zur TOG liegt 2018 bei 37,2 Millionen Euro.

„Es wird mit dem Theatervertrag auch die künstlerische Ebene aufgekündigt: Programmgestaltung Brucknerhaus, Brucknerfest …“, sagte Chefdirigent Markus Poschner zum VOLKSBLATT. „Das wird Gegenstand neuer Verhandlungen sein, dass man gewährleistet, dass auch im Brucknerhaus das BOL einen entsprechenden Rahmen hat“, reagierte Giegler.

Landeshauptmann Thomas Stelzer bedauert den Ausstieg der Stadt Linz. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich eine weltoffene Stadt wie Linz komplett aus allen Einrichtungen zurückzieht. Meine Hand beliebt weiter in Richtung Stadt ausgestreckt“, so Stelzer. Angeblich wurde auch schon ein gemeinsamer Termin vereinbart. „Am Land OÖ wird eine gute Lösung für das Theater sicher nicht scheitern“, betont der Kulturreferent. Interessiert ist LH Stelzer aber auch an einem weiteren Ausbau der Zusammenarbeit, etwa bezüglich einer gemeinsamen Kulturholding, die im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergeld erstrebenswert wäre.

„Zusammenarbeit oder getrennte Wege“

„Linz steht vor einer kulturpolitischen Zäsur mit weitreichenden Folgen. Am 6. Dezember trifft der Linzer Gemeinderat die Grundsatzentscheidung, ob wir als Stadt in der Kultur künftig mehr Zusammenarbeit haben wollen oder getrennte Wege gehen werden“, betonen Vizebürgermeister Bernhard Baier und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Gemeinderatsantrag für eine Neuordnung

Eine ersatzlose Kündigung des seit 1977 in adaptierter Form bestehenden Theatervertrages hätte viel schwerwiegendere und weitreichendere Folgen, als die kurzfristige Finanzrechnung des Bürgermeisters erscheinen lässt, die nur den Entfall der Landeszahlungen für LIVA und AEC kompensiert.

„Als Gegenmodell zur ersatzlosen und einseitigen Kündigung des Theatervertrags stellt die ÖVP Linz einen Gemeinderatsantrag für eine Neuordnung und den Ausbau der gemeinsamen Aktivitäten und Trägerschaften im Kulturbereich“, so Baier und Lang-Mayerhofer.

Ph. W.