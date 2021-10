Stelzer: Respekt für Kurz‘ Entscheidung

Landeshauptmann Thomas Stelzer zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der am Samstagabend seinen Rücktritt erklärt hatte. Auf Facebook zollte Stelzer Kurz Respekt für diesen Schritt.

Hier das Statement Stelzers im Wortlaut: „Ich habe vor dem Schritt, den Kanzler Kurz heute Abend nach eingehenden Gesprächen mit den ÖVP-Landeshauptleuten gesetzt hat, großen Respekt. Denn dieser Schritt zeigt von Größe und ist die Basis dafür, dass es weiterhin stabile Verhältnisse in unserer Republik geben wird. Sebastian Kurz hat bewiesen, dass natürlich auch für ihn die Handlungsfähigkeit des Staates über allem steht – so wie für die gesamte Österreichische Volkspartei. Was die im Raum stehenden strafrechtlichen Vorwürfe gegen Sebastian Kurz betrifft, gehe ich davon aus, dass er sie entkräften kann. Dabei habe ich großes Vertrauen in eine objektive und unabhängige Arbeit der Justizbehörden. Ich danke Sebastian Kurz für alles bisher Geleistete, gerade auch im Management der Corona-Krise und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Alexander Schallenberg, der als Außenminister über die Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen und große Akzeptanz genießt. Der von Sebastian Kurz vorgeschlagene Weg der Stabilisierung und Aufklärung wird funktionieren. Davon bin ich überzeugt!“