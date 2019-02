Stelzer sorgt mit „Leadership und Sympathie“ für hohe Zufriedenheit

„Nach eindreiviertel Jahren ist das Meinungsbild über Landeshauptmann Thomas Stelzer sehr fest“, resümiert OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer eine im Jänner im Auftrag der Volkspartei durchgeführte Meinungsumfrage in Oberösterreich. Und macht das vor allem an zwei Umfragedetails fest: Zum einen sei die Zufriedenheit mit der Arbeit des Landeshauptmannes im Vergleich von Jänner 2018 mit Jänner 2019 von 72 auf 80 Prozent gestiegen. und zum anderen sei auch die Zufriedenheit mit der Landesregierung um sieben Punkte auf 79 Prozent gestiegen — „ein All-Time-High“, das es so nur einmal unter LH Josef Pühringer gegeben habe. Die Frage, warum das so ist, beantwortet Hattmannsdorfer so: „Leadership und Sympathie führen zu diesen Werten.“ Wobei für den OÖVP-Geschäftsführer die hohen Zustimmungswerte zeigen, dass Stelzer „über die Parteigrenzen hinweg für seine Arbeitsweise, mutig zu entscheiden, konsequent umzusetzen und dabei soziale Verantwortung zu übernehmen, geschätzt wird“.

Tatsächlich sind nicht nur — wenig überraschend — 98 Prozent der OÖVP-Wähler mit der Arbeit des Landeshauptmannes zufrieden, sondern auch die Wähler der anderen Parteien. 68 Prozent der FPÖ-Parteigänger sind sehr oder eher zufrieden, SPÖ-Sympathisanten sogar zu 72 Prozent und auch Grün-Anhänger sind zu 66 Prozent mit der Performance des Landeshauptmannes zufrieden.

Sinnsuche der Opposition

Dass sowohl Land OÖ als auch der Bund im Saldo zwischen „zufrieden“ und „unzufrieden“ zulegen konnten — OÖ von 49 auf 62 Punkte, der Bund von 18 auf 23 Punkte —, spiegelt für Hattmannsdorfer die „Sinnsuche der Oppositionsparteien“ wider: Einerseits werde gegen die Regierungen demonstriert, andererseits gebe es aber „hohe Zustimmungsraten“. Auf OÖ bezogen bedeute das auch: „Der eine oder andere orchestrierte Angriff auf den Landeshauptmann geht ins Leere.“

Pflege hat Priorität

Geändert haben sich aus Sicht der Bevölkerung übrigens die Prioritäten jener Aufgaben und Probleme, derer sich die Politik annehmen solle. Standen vor ein paar Jahren die Arbeitsplätze ganz oben und dann das Migrationsthema, so ist es jetzt der Bereich der Pflege und der Altenbetreuung.

Wobei Hattmannsdorfer keinen Zweifel aufkommen lässt, dass die OÖVP auch mit dieser „geänderten Themenlage“ zurecht komme — immerhin attestiert jeder zweite Oberösterreicher der Volkspartei „Zukunftskompetenz“. Mit elf beziehungsweise zehn Prozent rangieren FPÖ und SPÖ deutlich dahinter.