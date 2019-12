Stempel aufdrücken

Oberösterreich ist ein Vorzeigebundesland – in vielerlei Hinsicht: Bundesweit führend bei Exporten und Patenten, vorbildlich bei der dualen Ausbildung und mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten auch sozial verträglich. Wenn Oberösterreich nun in der LH-Konferenz und im Bundesrat den Vorsitz übernimmt, dann sollten die Kräfte gebündelt werden, um in den kommenden sechs Monaten ganz Österreich diesen positiven OÖ-Stempel aufzudrücken.

Wenn LH Stelzer sagt, er will den Standort stärken, dann ist das kein Selbstzweck, sondern ein wichtiger Hinweis darauf, dass die ländlichen Regionen immer mehr ausgedünnt werden. Jüngste Daten belegen, dass die Einwohnerzahl in Wien exorbitant steigt und damit schon Probleme bekommt. Alle anderen acht Bundesländer klagen hingegen über Landflucht und damit einhergehende Infrastrukturprobleme. Immer mehr Geschäfte am Land sperren zu, Wirte hören wegen Gästemangel auf, Ehrenamt und Traditionen sterben aus.

Der jüngste Vorstoß in der Länderkammer für ein Gesetz zur Dezentralisierung, um künftig Bundesdienststellen auch außerhalb von Wien anzusiedeln, ist ein Lichtblick. OÖ sollte seinen Vorsitz im ersten Halbjahr nutzen und auf Umsetzung drängen, denn das bringt Leben in die Regionen und Umsatz für die Länder.