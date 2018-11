Die Volksrepublik China ist binnen weniger Jahrzehnte vom Entwicklungsland zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Anfangs kopierten die Unternehmer aus dem Reich der Mitte noch die Produkte und Konzepte aus dem Westen. Jetzt entwickeln sie eigene Ideen, welche die globale Wirtschaftsordnung revolutionieren werden, ist sich Stephan Autor in seinem Buch „Der Masterplan“ sicher. Er beschreibt detailliert die digitale Strategie der chinesischen Führung und gibt den Erfindern hinter den aufstrebenden Firmen ein Gesicht. Er zeigt – in sehr eindringlichen Worten – auf, wie die Internet-Supermacht China auch das Leben bei uns in Europa verändert; beispielsweise in Bezug auf die Bedeutung von Staatsgrenzen in Zeiten der digitalen und komplett vernetzten Welt. Gleichzeitig plädiert er dafür, dass Politik und Wirtschaft in Deutschland und Europa dringend Antworten auf die chinesische Herausforderung finden müssen. Zudem macht er auf die Risiken hinsichtlich der Menschenrechte aufmerksam: Denn die Daten, die die chinesische Führung zuhauf sammelt, will Peking schonungslos nutzen, um das Milliardenreich effizienter zu steuern. Der chinesische Siegeszug, schreibt Scheuer in dem Sachbuch, wirft auch Fragen nach der Sicherheit unserer Daten und der Bedeutung von Landesgrenzen auf. Europa habe das nur noch nicht begriffen.

Stephan Scheuer: Der Masterplan, Herder Verlag, 208 S.; € 22,-