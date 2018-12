Stern von Bethlehem wirft Licht auf eine Region in der Wirtschaftskrise

Von Harald Gruber

Weihnachten ist eben nur einmal im Jahr. Daher halten sich die positiven Wirtschaftsnachrichten aus der palästinensisch verwalteten Geburtsregion Christi rund um Bethlehem sehr in Grenzen. Vielmehr sehen Ökonomen das Westjordanland in einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale —angetrieben vom hohen Bevölkerungswachstum, einem nur dahindümpelnden Wirtschaftswachstum, ausbleibenden Hilfsgeldern für die palästinensische Verwaltung und den Repressalien der israelischen Besatzer. Ergebnis: 17 Prozent Arbeitslosenrate und jeder zehnte Einwohner unterhalb der Armutsgrenze.

4200 Dollar BIP pro Kopf

Die Einwohnerzahl des Westjordanlandes wächst Jahr für Jahr um 2,5 Prozent, das Wirtschaftswachstum in dem Landstrich mit aktuell 2,9 Millionen Einwohnern liegt aber nur bei 2 Prozent — Tendenz laut Weltbank für 2019 und 2020 sinkend. Heißt: die karge Wirtschaftsleistung muss immer mehr Köpfe über Wasser halten. Schon jetzt kommt die Region auf ein BIP von nur 4200 US-Dollar pro Kopf und Jahr. Zum Vergleich: das BIP pro Kopf liegt in Österreich laut OECD bei 52.500 Dollar.

Ausblick bleibt düster

So wird die Arbeitslosenrate in der biblischen Region also von derzeit schon 17 Prozent weiter ansteigen, ebenso der Anteil der Armen in der Bevölkerung. Ein Grund für die wirtschaftliche Tristesse rund um Bethlehem ist neben den anhaltenden politisch-militärischen Spannungen das Ausbleiben internationaler Hilfsgelder auf den Konten der palästinensischen Verwaltungsbehörde. Im Vorjahr kamen nur mehr 720 Millionen Euro an, ein Drittel der Überweisungen des Jahres 2008. Die UNO geht in ihrer aktuellen Prognose bis zum Jahr 2023 von einem weiteren Rückgang der Hilfsgelder und einer weiter steigenden Finanzlücke im Haushalt der Palästinenser-Regierung aus. Diese wiederum zitiert gerne eine neue Studie, wonach die Region das Potenzial habe, wirtschaftlich jährlich um 10 Prozent zu wachsen, wenn denn endlich die verhassten israelischen Besatzer und deren Repressalien weg wären.