„Sternenzauber“ bietet außergewöhnliches Gastronomieerlebnis

Von Barbara Stiendl

Montagabend holte sich Stadtliebe-Chef Edi Altendorfer für seine Genuss-Serie „Sternenzauber“ unter dem Motto „made in Austria“ den Haubenkoch Lukas Kienbauer in sein Lokal an der Linzer Landstraße, der seine Gäste mit einem Fünf- Gang-Menü begeisterte. „Beim Sternenzauber wollen wir in regelmäßigen Abständen — einmal im Monat — das abwechslungsreiche gastronomische Angebot in der Stadtliebe um eine Facette bereichern. Wir laden unsere Gäste zu einem außergewöhnlichen Gastronomieerlebnis ein, bei dem sie von mit Michelin-Sternen dekorierten Köchen kulinarisch verzaubert weden“, so Altendorfer. Kienbauer — er erkochte sich mit seinem Restaurant Lukas in Schärding auf Anhieb zwei Hauben und erreichte wegen einem Punkt nicht die dritte Haube — verwöhnte die Gäste mit einer geflämmten Forelle, roter Rübe auf Heu, Lammschopf mit Trüffel, Schulterscherzl vom Cult Beff und einem Köstlichen Dessert aus Safran, Schokolade und Kumquat seine Gäste. Dazu gab es prickelnde Vielfalt aus dem Hause Schlumberger und erlesene Edelbrände von der Destillerie Parzmair aus Schwanenstadt. Musikalisch umrahmt wurde dieser kulinarischer Abend von der stimmgewaltigen Natália Kelly, die 2011 beim Gesangswettbewerb „The Voice“ den ersten Platz erhielt und für Österreich 2013 beim Eurovision Song Contest in Malmö antrat.