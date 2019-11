Sternsinger starten heuer schon am ersten Adventwochenende

Sie besuchen jedes Haus, bringen die Weihnachtsbotschaft und sammeln Spenden für Hilfsprojekte in aller Welt: Was die rd. 16.000 oö. Sternsinger dabei erleben und wo sie überall hinkommen, zeigen sie heuer erstmals ab 1. Dezember in einem virtuellen Adventkalender. Dieser ist auf Facebook und Instagram sowie auf www.sternsingen.at bis 6. Jänner zu öffnen.

Ganz klassisch und „analog“ – also „in echt“- werden sie natürlich auch demnächst wieder an jede Tür klopfen, um Spenden zu sammeln. Mit dem Geld werden vornehmlich Sozialprojekte in der dritten Welt unterstützt. Eines davon ist das „Mukuru Promotion Centre“ in Kenias Hauptstadt Nairobi. Es liegt mitten im Slum Mukuru, in dem rund 700.000 Menschen auf engstem Raum und unter unvorstellbaren Bedingungen zusammenleben.

Mary Adhiambo, die dort aufgewachsen ist, schilderte gestern in einer Pressekonferenz in Linz, wie sie nicht zuletzt auch durch Spenden aus Österreich einen Weg heraus aus dem Elend fand. Zu verdanken hat sie es der Organisation „Mukuru Promotion Centre“, die sich nahezu ausschließlich aus Hilfsspenden aus aller Welt finanziert.

Lesen und Schreiben als Weg aus der Armut

Sie kümmert sich damit um die Kinder im Slum, versorgt sie mit Nahrung, Kleidung und medizinischer Betreuung. Außerdem betreibt die Organisation fünf Schulen für 6000 Schüler. „Lesen, Schreiben und Rechnen sind die Voraussetzung dafür, die Armut zu besiegen und einen Job zu bekommen“, sagt Mary Adhiambo.

Ihr ist dieser Schritt gelungen. Sie studiert Business Management, arbeitet als Sekretärin und unterstützt ihre Mutter und ihre Geschwister. Ohne Hilfe des Mukuru Promotion Centres hätte sie wohl keine Chance gehabt.