Sternsingeraktion brachte 2019 17,6 Mio. Euro an Spenden ein

Die Sternsingeraktion hat heuer fast 150.000 Euro mehr eingebracht als im Vorjahr. Diese Bilanz veröffentlichte die Initiative der Katholischen Jungschar in der Nacht auf Mittwoch. Demnach wurden nach Weihnachten von rund 85.000 Sternsingern über 17,61 Millionen Euro gesammelt. 2018 waren es 17,46 Millionen gewesen.

“Jeder Euro in einer Sternsingerkassa erzählt die Geschichte vom Einsatz österreichischer Kinder für Notleidende in Afrika, Asien und Lateinamerika. Sternsingen hat eine Botschaft: Solidarität kennt keine Grenzen”, freute sich Jakob Maierhofer-Wieser, Geschäftsführer der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, in einer Aussendung über das “fantastische Ergebnis”. Über tausende Kilometer würden Sternsingerspenden helfen, Armut und Ausbeutung “zu überwinden”. Schwerpunkt der Aktion waren 2019 ländliche Projekte auf den Philippinen.