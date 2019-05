Steuerreform sorgt für neidische Blicke aus Deutschland auf die Ösis

Die am Dienstag dieser Woche von der Regierung präsentierte Steuerreform sorgt nicht nur für innenpolitische Debatten.

Insbesondere in Deutschland wird mit Argusaugen verfolgt, was im „Ösi-Land“ vor sich geht — und Boulevard-Medien wie die Bild-Zeitung oder die Münchner Abendzeitung machen bereits Druck auf die deutsche Regierung.

Deutsche Träume

„Warum schafft Kanzlerin Merkel in 14 Jahren nicht, was Österreichs Kanzler Kurz in einem Jahr erledigt?“, fragte Bild gestern. Und die Abendzeitung gab sich voll des Lobes über die Ösi-Steuersenker: „Wovon deutsche Steuerzahler träumen dürfen, wird im Nachbarland Österreich bald schon Realität“. Aber auch die angesehene Frankfurter Allgemeine Zeitung widmete sich der Steuerreform in ganz ähnlichen Worten. „Der Nachbar Österreich schafft, wovon Deutschland träumt. Zum Beispiel die Schaumweinsteuer abzuschaffen“.

„Projekte verdrießen“

Weniger euphorisch nimmt sich die Neue Zürcher Zeitung unter dem Titel „Der begnadete Verkäufer Kurz“ der Sache an: Die Steuerreform reihe sich „ein in eine Reihe von Projekten der Regierung Kurz, die bei näherer Betrachtung verdrießen“, heißt es. Die Sozialversicherungsreform sei „inhaltlich enttäuschend ausgefallen“, beim „sanierungsbedürftigen Pensionssystem will man nur kleine Schritte gehen“, und die Entlastungen durch die Steuerreform schreibt man der gut laufenden Wirtschaft zu.

In Deutschland hat man aber nicht nur die Steuerreform im Auge, vielmehr reibt sich aktuell die SPD am Festhalten von Bundeskanzler Kurz an der Koalition mit der FPÖ. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte in der Welt: Kurz habe „die FPÖ hofiert und ist in diesem Bündnis mit Hetzern und Spaltern nun gefangen“. In Österreich zeige sich „sehr bedrohlich, was passiert, wenn Rechtspopulisten in Verantwortung kommen“, so Klingbeil. Dass EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) Kurz statt Bundeskanzlerin Angela Merkel als wichtigsten Wahlkampfhelfer für die EU-Wahl engagiere zeige, dass die Union „hierzulande ihren Kompass“ verliere.

„Zuhause genug zu tun“

Für die ÖVP hat Generalsekretär Karl Nehammer die Vorhaltungen der SPD an der Koalition mit der FPÖ zurückgewiesen. „Dass der SPD-Generalsekretär seine Kritik ausschließlich gegen die Volkspartei richtet, ist durchschaubar und unglaubwürdig“, kritisierte er in einer Aussendung. „Entweder weiß er nicht, dass die SPÖ in mehreren Koalitionen mit der FPÖ ist, oder er ist auf einem Auge blind”, so Nehammer. Es sei verwunderlich, dass sich gerade die SPD Sorgen um Österreich mache. „Man könnte meinen, dass sie zuhause genug zu tun hätte“, erklärte der ÖVP-Generalsekretär.