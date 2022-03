Steyr Automotive-Belegschaft besichtigte Volta-E-Truck

Die Mitarbeiter von Steyr Automotive in Steyr haben sich in der Vorwoche einen Eindruck verschaffen können, was sie künftig produzieren werden.

Der vollelektrische E-Truck des schwedischen Start-ups Volta, für den das aus dem ehemaligen MAN-Werk entstandene Unternehmen künftig die Auftragsfertigung übernehmen soll, stand für die Belegschaft zur Besichtigung parat.

Die Vorarbeiten für die Serienfertigung von 27.000 Elektro-Lkw bis 2025 laufen derzeit. Die Vorserienfertigung bei Steyr Automotive soll im Juni starten, Ende 2022 will man in die Serienproduktion gehen.

Der Volta-Truck ist auf eine maximale Nutzlast von 8,6 Tonnen ausgelegt. Auch die Aufbauten wie Cargo- und Kühlboxen sollen in Steyr gemacht werden. Ab 2024 ist geplant, die Produktpalette auf Modelle mit 7,5 bzw. 12 Tonnen zu erweitern.