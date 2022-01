Steyr Automotive errichtet größte Photovoltaikanlage Österreichs

Siegfried Wolf: „Wollen am Standort bis 2035 CO 2 -neutral produzieren“

Der E-Fahrzeuge-Hersteller Steyr Automotive errichtet am Gelände des Werks in Steyr die nach eigenen Angaben mit 100.000 Quadratmetern „größte Dach-Photovoltaikanlage Österreichs.“ 17.000 Paneele erzeugen künftig 7700 Kilowatt-Peak Strom pro Jahr – der Jahresverbrauch von 2300 Haushalten. Die Anlage soll künftig 25 Prozent des Stroms für die Produktion liefern.

Ziel sei es, bis 2035 am Standort CO2-neutral zu produzieren, so Steyr Automotive-Eigentümer Siegfried Wolf am Mittwoch bei der Präsentation des Projektes in Steyr.

Wolf: „Wenn wir das nicht schaffen, werden wir von wichtigen Auftraggebern nicht mehr berücksichtigt.“ Es werde deshalb weitere Investitionen in die Energieautarkie geben.

„Green Technology schon im Herstellungsprozess“

Partner bei der Errichtung der Anlage ist die Energie Burgenland (EB). Die Fertigstellung ist noch heuer geplant. Zu den Investitionskosten halten sich die Projektpartner aus Wettbewerbsgründen bedeckt, sie liegen aber „im Mehrere- Millionen-Euro-Bereich“, so EB-Chef Stephan Sharma.

Laut Steyr Automotive-Geschäfsführer Florian Mayrhofer ist die Investition „ein Teil der Unternehmensphilosopie. Wir wollen hier in den nächsten Jahren mehr als 20.000 völlig neuartige Elektrofahrzeuge produzieren – die green technology beginnt damit schon im Herstellungsprozess.“

Autoindustrie als Treiber bei der CO2-Neutralität

Es sei im Vorfeld auch mit anderen Energieversorgern verhandelt worden; EB habe das beste Angebot gelegt. Laut Wolf ist die Autoindustrie „Treiber neuer Technologien und der CO2-Neutralität.“

Teil der Kooperation mit der EB soll auch eine „neue revolutionäre Energiespeicherung“ sein, deren Ziel es sei, biologisch abbaubare Speichermedien zur Verfügung zu haben. Steyr Automotive (vormals MAN Truck & Bus Österreich GmbH) beschäftigt 2200 Mitarbeiter.