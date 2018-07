Steyrer Paar außer Rand und Band

STEYR — Komplett außer Kontrolle geriet Donnerstagabend eine Personenkontrolle in Steyr. Ein Paar, das mit zwei Hunden bei einem Bankomaten stand, hatte eine vorbeifahrende Polizeistreife angepöbelt, woraufhin die Beamten die beiden genauer in Augenschein nehmen wollten. Doch der 31-Jährige wollte davon nichts wissen: Er weigerte sich, sich auszuweisen, begann lautstark zu schimpfen, schmiss eine Bierflasche auf die Straße und drohte schließlich, seinen Hund auf die Beamten zu hetzen. Dazu leinte er den Vierbeiner ab und hielt ihn nur am Halsband. Der Steyrer wurde schließlich festgenommen. Er trat und schlug jedoch um sich und verletzte einen Polizisten im Gesicht.

Vierbeiner biss zu

Das Gemüt seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin war unterdessen ebenso erhitzt. Sie schrie die Beamten an und trat mit den Hunden an der Leine auf sie zu. Weil sie trotz mehrmaliger Aufforderung ihr aggressives Verhalten nicht einstellte, griffen die Polizisten schließlich zum Pfefferspray. Durch das Reizgas etwas abgelenkt, gelang es den Vierbeinern, sich loszureißen. Der größere ging auf die Beamten los und biss einen in den Unterarm. Deshalb wurden auch beide Hunde mit Pfefferspray besprüht. Während sich die 31-Jährige schließlich beruhigte, randalierte ihr Freund auch im Streifenwagen noch weiter. Er wurde in eine Arrestzelle gesteckt. Der zuvor durchgeführte Alkovortest ergab 1,1 Promille.