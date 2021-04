Steyrs Bollwerk im Abstiegskampf

Dass Vorwärts Steyr zuletzt erstmals seit Juni 2020 zwei Liga-Spiele hintereinander ohne Gegentor blieb, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Bernhard Staudinger.

Der 27-Jährige musste fast sechs Jahre lang hinter Reinhard Großalber auf seine Chance warten, führte unterdessen die Steyr Juniors als Kapitän von der 2. Fußball-Klasse in die Bezirksliga.

Seit Februar 2020 versäumte Staudinger aber als einziger Steyr-Akteur nicht eine Zweitliga-Minute und noch wichtiger: Der Keeper brachte und bringt Topleistungen. „Ich hab gewusst, irgendwann ergibt sich die Chance, irgendwann zahlen sich hartes Training und Geduld aus.“

Am Freitag (9.4., 18.30) im Kellerduell mit Schlusslicht Horn muss Staudinger erneut beweisen, dass Trainer Andreas Milot recht hat, wenn er sagt: „Staudi ist einer der besten Torhüter der Liga.“

Vor allem deshalb, weil sich seine Vorderleute mit dem Toreschießen bekanntlich schwer tun. Dass der Schlussmann mit drei parierten Elfern nur einen weniger gehalten, als Toptorschütze Josip Martinovic Treffer erzielt hat, sagt eigentlich alles.

„Jedes Spiel ein Endspiel“

Ob er aktuell in der Form seines Lebens spielt? „Ich hoffe nicht“, lachte Staudinger. Seine Kurve soll weiter nach oben zeigen, jene von Steyr in der Tabelle auch. Nach Horn folgt schon am Dienstag das Match beim FAC.

„Wir nehmen jedes Spiel als Endspiel, werden alles reinhauen“, betonte Staudinger, der neben dem Fußball einem Full-Time-Job in einer IT-Firma nachgeht. „Das ist jetzt im Home Office leichter zu managen.“ Und die Pausen verbringt der Vorzeige-Kicker schon mal im eigenen Fitnessraum, sofern ihn seine dreijährige Tochter nicht davon abhält.

Von Tobias Hörtenhuber