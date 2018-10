Stichtag der Gehalts-Ungleichheit

Um 73 Tage müssen im Österreichschnitt Frauen länger arbeiten als Männer, um das gleiche Einkommen zu erzielen. Stichtag dieser Ungleichheit ist heuer der morgige 20. Oktober: An diesem „Equal Pay Day“ haben Männer jenes Einkommen erreicht, für das Frauen bis zum Jahresende arbeiten müssen. In Zahlen: Ganzjährig vollzeitbeschäftigte Männer kamen zuletzt laut Statistik Austria auf ein Einkommen von 51.035 Euro, Frauen auf 40.864 Euro — oder um 19,9 Prozent weniger. Wobei es bundesländerweise ziemliche Schwankungen gibt, der Equal Pay Day erstreckt sich zwischen 22. September — Vorarlberg mit der größten Einkommensdifferenz — und 6. November in Wien mit der geringsten Differenz. In OÖ beträgt der Einkommensunterschied 12.111 Euro oder 24,2 Prozent.

„Gesamtes Berufsleben lang schlechter gestellt“

Kritik an dieser Situation zieht sich quer durch alle politischen Lager und Interessengruppen, wobei es bemerkenswerte Allianzen gibt. So fordert etwa AK-Präsidentin Renate Anderl zur Verbesserung der Situation genauso wie ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger, dass es eine gesetzliche Anrechnung der Karenzzeit auf Gehaltsvorrückungen geben müsse. „Das Schließen der Einkommensschere ist entscheidend“, betont Wöginger, man müsse auf Missstände aufmerksam machen — etwa, dass Frauen „durch die Nichtanrechnung der Kindererziehungszeiten bei Lohn- und Gehaltserhöhungen oft ihr gesamtes Berufsleben lang schlechter gestellt werden“. Zwar sei in manchen Kollektivverträgen diese Ungerechtigkeit in den vergangenen Jahren beseitigt worden, „so lange sie aber nicht in allen Kollektivverträgen beseitigt ist, gilt es hier, weiter zu kämpfen“, gibt sich der ÖAAB-Chef kämpferisch.

Sozialpartner sind jetzt gefragt

Einmal mehr nimmt er in dieser Angelegenheit die Sozialpartner in die Pflicht: Diese seien jetzt „gefragt, die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen zu nutzen, um in allen Branchen die volle Anrechnung der Karenzzeiten von 24 Monaten festzusetzen“. Gelinge das, „so gilt es, die Anrechnung von 24 Monaten gesetzlich zu regeln“, bekräftigt Wöginger, denn: „Das ist schon längst überfällig.“

„Gleicher Lohn sollte selbstverständlich sein“

Wenig Freude mit der Einkommens-Ungleichheit hat auch Oberösterreichs Frauen-Landesrätin Christine Haberlander. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte heute selbstverständlich sein“, betont sie, ortet aber verschiedene Gründe für den Einkommensunterschied. Es liege an der Berufswahl ebenso wie an den Kinderbetreuungszeiten oder auch am Umstand, dass nach einer Teilzeitbeschäftigung der Weg zurück in die Vollzeitbeschäftigung nicht mehr gefunden werde. Weshalb sich OÖ auch mit der einstimmig beschlossenen Frauenstrategie „Frauen.Leben.2030“ die völlige Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen zum Ziel gesetzt habe, so die Landesrätin.

Equal Pay Day hat sich schon verschoben

Die Hoffnung, dass sich tatsächlich etwas ändert, ist übrigens berechtigt, war doch der österreichische Equal Pay Day im Jahr 2017 bereits am 13. Oktober.