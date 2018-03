Stimmenfestival in Freistadt: Chöre im Fokus

Die Chorszene in Österreich erlebe einen Aufschwung, die Dichte sei hoch, an der Spitze gebe es international gesehen noch Aufholbedarf. So lässt sich laut Johannes Hiemtesberger, künstlerischer Leiter des Stimmenfestivals Freistadt, das heuer von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Mai, zum zehnten Mal stattfindet, die Lage zum Thema Chöre hierzulande zusammenfassen. „Singen ist einfach Ah … Nach einer Stunde singen im Chor ist der Akku wieder voll“, sagt Peter Wiklicky. Er ist Obmann des stimmen.festival.freistadt und liebt das Singen im Chor. Er steht begeistert für das Festival-Motto „Vokalmusik.Neu.Erleben“.

So verwöhnt u. a. Maybebop (D) mit mikrophonalen a-cappella-Klängen am Freitag (20 Uhr, Messehalle). Als Betthupferl wartet am Freitag und am Samstag jeweils um 22.44 Uhr ein Nocturne — eine 16-minütige Überraschung, die jeweils nach dem letzten Konzert verraten wird. Am Samstag gibt’s u. a. drei „Gehörgänge“: „Menschen, Gedenken“ mit dem Chorus Sine Nomine (15 Uhr, Salzhof).

Das Gedenkjahr wird thematisiert durch den Zyklus „Die Feuerharfe“ nach Texten jüdischer Autoren kurz vor und nach dem Holocaust; „Menschen, Gedanken, Visionen“ mit dem Chorus Sine Nomine in der Werkzentrale der Fa. Kreisel Electric in Rainbach (18 Uhr). „Der alteingesessene Betrieb steht für die menschliche Möglichkeit über das Normale, das Alltägliche hinauszugehen“, so Hiemetsberger. „Menschen, Leere, Nachruf“ mit Company of Music (21 Uhr, Salzhof) setzt sich mit der Frage auseinander, was bleibt, wenn wir weg sind.

50.000 Euro Gesamtbudget

Der Sonntag startet mit einem Pfingstgottesdienst mit dem Chorus Sine Nomine und dem Ensemble Tonus in der Pfarrkirche Freistadt (10 Uhr). Gefolgt von „Stella Maris“ (15 Uhr, Ensemble Tonus) in der Liebfrauenkirche und der abendlichen Zusammenführung der Chöre in der Pfarrkirche (18 Uhr) zur „Langen Nacht der Chormusik“ mit der Ehrung zum „Chor des Jahres 2017“ mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das Rennen machte die Evangelische Kantorei Linz. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Hans Sachs Chor Wels. Als „Ohrenspitzer“ fungiert vor den Konzerten Norbert Trawöger mit Gedankenimpulsen.

Das Festival hat sich international einen Namen gemacht. „Wir bekommen auch Anfragen von Rundfunkchören zu erstaunlichen Konditionen“, so Hiemetsberger, der sich aber mit Zusagen schwer tut. Den Hauptteil der 50.000 Euro Gesamtbudget trage die Gemeinde, die Höhe des Landeszuschusses sei noch ungewiss. Die Zukunft sei laut Hiemetsberger nicht gesichert.

ast