Stimmungsbefund tut der Koalition gut

Den roten und blauen Kassandrarufen, wonach mit dem Antritt der türkis-grünen Bundesregierung der Untergang des österreichischen Abendlandes so gut wie sicher ist, stehen Meinungsumfragen entgegen, wonach ÖVP und Grüne in der Wählergunst zulegen konnten und SPÖ und FPÖ in der Wählergunst weiter abgesackt sind.

Gut 120 Tage nach der Nationalratswahl, aus der ÖVP und Grüne als die klaren Sieger hervorgegangen sind, ist das ein Stimmungsbefund, den die Koalition gut gebrauchen kann.

Es wird nämlich nicht zuletzt an der ÖVP liegen, den Regierungspartner aufmunternd bei Laune zu halten, wenn gegen diesen aus vollen Oppositionsrohren und von den Lordsiegelbewahrern der reinen grünen Lehre geballert wird.