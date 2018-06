Stinkende Schönheit

NEW YORK — Tausende sind im Botanischen Garten in New York Schlange gestanden, um die Blüte der Titanwurz-Pflanze zu bestaunen. Die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Titanwurz blüht nur etwa alle sieben bis zehn Jahre. Während ihrer etwa 20 Stunden dauernden Blüte sondert die Pflanze intensiven Geruch ab, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Der Geruch erinnert an verdorbenes Fleisch.